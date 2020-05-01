"صلوا في بيوتكم".. المساجد مغلقة لآخر رمضان في كوردستان

2020/05/01 | 10:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحظر المفروض حالياً ليس شاملاً ويبدأ من السادسة عصراً إلى الثانية عشرة منتصف الليل – صورة: آلان فرهادي/ flickr

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