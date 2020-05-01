ألمانيا.. 193 وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتجاوز 160 ألفا

2020/05/01 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 1478 إصابة، فيما تم تسجيل 193 وفاة جديدة.بذلك شهد معدل حالات كورونا اليومية زيادة بالمقارنة مع اليوم السابق، الذي سجل خلاله 1478 إصابة و173 وفاة.وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا 160758 والوفيات 6481 حتى الآن.

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