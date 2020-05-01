مدير مستشفى ببغداد يؤكد قرب الانتصار على كورونا

2020/05/01 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعتبر مدير مستشفى الكندي التعليمي في بغداد سالم البهادلي، الجمعة، أن التشخيص المبكر بفيروس كورونا يسهم في تجاوز الأزمة، مؤكدا ان المعطيات الحالية تؤشر الى قرب “الانتصار على الوباء”.وقال الكندي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التشخيص المبكر واحد من المعطيات التي يعول عليها في تجاوز الازمة”، موضحا أن”القرارات التي تتخذ من […]

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