احباط كمين داعشي لفلاحي قرية زراعية في ديالى

2020/05/01 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اعلن مسؤول محلي في ديالى، الجمعة، عن احباط كمين داعشي لفلاحي قرية زراعية في المحافظة.وقال مدير ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عبوة ناسفة نصبها داعش الارهاب في طريق زراعي بقرية زهرة شرقي العبارة تم تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات دون اي اصابات”.واضاف التميمي،ان” العبوة […]

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