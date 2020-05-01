ليون يفكر بالاستئناف ضد قرار الغاء الدوري الفرنسي

2020/05/01 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن نادي أولمبيك ليون أنه يفكر في الاستئناف ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بإنهاء الموسم وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة.وذكر النادي الفرنسي في بيان له أنه “يحتفظ بحق التقدم بطعن ضد القرار والمطالبة بتعويضات بسبب الأضرار والخسائر التي تعرض لها وبشكل رئيسي ضياع فرصه على المستوى الأوروبي، وتُقدر هذه […]

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