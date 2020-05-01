محافظ واسط: منفذ زرباطية سيفتتح ليومين في الأسبوع وللتبادل التجاري فقط

2020/05/01 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطاعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، ان منفذ زرباطية الحدودي، سيتم افتتاحه ليومين في لعمليات التبادل التجاري فقط.وقال المياحي، إن “منفذ زرباطية الحدودي، سيعود لمزاولة عمله الاسبوع القادم للتبادل التجاري فقط”.وأضاف أنه “من المرجح تخصيص ايام الحظر الشامل (الجمعة والسبت) لفتح المنفذ”.وكانت هيئة المنافذ الحدودية، قد اعلنت عن غلق خمسة منافذ مع أيران، […]

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