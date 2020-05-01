قرض لموظفي العراق قيمته 25 مليون دينار

2020/05/01 | 11:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق المنصة الإلكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة 25 مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل

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