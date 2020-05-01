العمليات المشتركة: داعش يستهدف كاميرات المراقبة بعد الضربات الموجعة

2020/05/01 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكدت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الجمعة، ان عصابات داعش الارهابية استهدفت كاميرات المراقبة في ديالى بعد تعرضها لضربات موجعة.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “استهداف كاميرات المراقبة من قبل عصابات داعش يدل على قوة القوات الأمنية والجهد الاستخباري في مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “تلك الكاميرات […]

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