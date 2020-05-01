ترامب: لدينا أدلة تُثبت تورط الصين بصناعة “كورونا”

2020/05/01 | 11:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، أنّه يُفكّر في فرض رسوم عقابيّة على #الصين، بعدما قال إنّه اطّلع على أدلّة تشير إلى أنّ فيروس “#كورونا” مصدره مختبر في “#ووهان” الصينية كان اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى…

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