المنافذ توضح حقيقة هدر تسعة مليارات دولار

2020/05/01 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، حقيقة هدر أموال تصل إلى 9 مليارات دولار بعدد من منافذ البلاد.وقال مصدر مسؤؤل داخل الهيأة لوكالة الأنباء العراقية، إن “المنافذ الحدودية لا تمتلك الحق باستلام الأموال وجبايتها ويقتصر دورها على الرقابة والإشراف”، لافتاً إلى أن “الدوائر العامة هي المسؤولة عن جباية الأموال فقط وهنالك 11 […]

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