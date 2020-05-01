ألشيخية - ألبابية والبهائية -6– ألبهائية - كامل علي

2020/05/01 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي مقدمة:ألبهائية هي من أواخر حلقات تطور الدين الإسلامي، وهي تطورت من البابية والبابية تطورت من الشيخية والشيخية تطورت من مذهب الاثنا عشري الإمامية والتي هي إحدى المذاهب الشيعية وأهمها وأكثرها تعدادا وقد ذكرنا في مقدمة الحلقة الأولى من هذه السلسة كيفية تطور هذا المذهب من الدين الإسلامي.البابية بعدما أنقلبت إلى الطريقة "البهائية" وتقمصت دينا جديدا سميت ب "دين البهاء" فخرجت بذلك من الإسلام بالم ......





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