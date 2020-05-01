القبض على حارس محطة مجاري بحوزته (90) قرص مخدر في الناصرية

2020/05/01 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاربناء على معلومات استخبارية دقيقة لدى شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية مفادها بحوزة حارس محطة مجاري اقراص مخدرة بهدف المتاجرة.تم استحصال الموافقات القانونية بإجراء التحري في المحطة ومن خلال ذلك تم القبض على المتهم ( ع .ع .ح ) البالغ من العمر 42 عام يسكن الناصرية محلة الثورة وضبط بحوزته […]

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