تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء في النجف

2020/05/01 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلن رئيس خلية الازمة في محافظة النجف، لؤي الياسري، الجمعة (1 ايار 2020) تماثل 6 مصابين بفيرو...





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