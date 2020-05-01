الحكيم مطالباً بتحسين الواقع المعيشي لشريحة العمال: حصولهم على القوت اليسير مهمة شاقة

2020/05/01 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (01 آيار 2020)، بتحسين الواقع المعيشي لشريحة العمال، في ذكرى عيدهم العالمي، مؤكداً أن حصولهم على القوت اليسير مهمة شاقة.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تمر مناسبة عيد العمال العالمي هذا العام والطبقة الكادحة في العراق والعالم ترزح تحت وطأة ظروف اقل ما توصف بالعصيبة".

وأضاف: "فمن ازمة انهيار اسعار النفط وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الى الضوابط التي فرضتها جائحة كورونا بات عمال العراق والعالم يتقلبون في خضم أزمات متتالية جعلت حصولهم على القوت اليسير الكريم مهمة شاقة".

وتابع الحكيم: "يدفعنا هذا الواقع للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة وتعويضها الحرمان وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لها".

بغداد اليوم _ بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

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وقال الأسدي في تغريدة عبر منصته بـ&

بغداد اليوم - بغداد

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