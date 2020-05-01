2020/05/01 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، القبض على حارس محطة مجاري بحوزته 90 قرصا مخدرا في الناصرية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة لدى شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية مفادها أن حارس محطة مجاري، بحوزته أقراص مخدرة بهدف المتاجرة، وتم استحصال الموافقات القانونية بإجراء التحري في المحطة".

واضاف البيان أنه "تم القبض على المتهم ( ع .



ع .



ح ) البالغ من العمر 42 عام يسكن الناصرية محلة الثورة وضبط بحوزته ( 90 ) قرصا مخدرا"، لافتا إلى انه "اتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية اللازمة".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، (1 أيار 2020)، بان اثنين من منتسبي الشرطة اصيبا بنيران قناص شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قناص داعش استهدف نقطة مرابطة امنية في اطراف ناحية جلولاء(70كم

بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (01 آيار 2020)، إصابة منتسبين اثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما غربي محافظة الأنبار.

وقالت الهيأة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مقاتلين اثنين من اللواء الـ 18 في ال

بغداد اليوم _ الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن سقوط اربع قنابر هاون في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكيلو 110 بمحافظة الأنبار ضمن قاطع

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