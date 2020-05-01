الزاملي: أمريكا تواصل تضييقها على القوات العراقية بملف تجهيز مقاتلات الـF16

2020/05/01 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، الجمعة، عن ممارسة الولايات المتحدة الاميركية، تضييقاً على القوات العراقية في ملف تجهيزها بمقاتلات الـF16.وقال الزاملي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة تمارس تضييقاً على القوات العراقية في ما يتعلق بتجهيز سرب مقاتلات “أف 16” وتسليحه”، مؤكداً أن “هذا التضييق سبّب […]

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