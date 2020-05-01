حدث مروع يهز نيويورك.. العثور على عشرات الجثث متحللة في شاحنات

2020/05/01 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية بمدينة نيويورك الأمريكية، فتح تحقيق بشأن مؤسسة لدفن الموتى في بروكلين، إثر العثور على عشرات الجثث المتحللة مكدسة في شاحنات متوقفة عند هذه المؤسسة.وأفاد متحدث باسم شرطة نيويورك، أمس، بأنه تم إبلاغ عناصر الشرطة بالأمر من خلال المارة الذين اشتمّوا رائحة كريهة.وأدركت الشرطة حجم الكارثة لدى وصولها الى المكان.وقال هوارد زوكر، […]

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