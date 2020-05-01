رامي مخلوف يوجه رسالة للرئيس الأسد ويتعهد بفتح اوراقه

2020/05/01 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد شريط فيديو توجه فيه للأسد مؤكدا استعداده لفتح أوراقه ودفع كافة المستلزمات....

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