كردستان العراق ترفض اعادة فتح المساجد

2020/05/01 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في منطقة كردستان العراق، طلبا بفتح المساجد، داعية الى "الصبر" حتى العاشر من ايلول/ مايو الحالي....

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