استراليا تخطط لاستئناف النشاط الرياضي في البلاد

2020/05/01 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف مصدران مطلعان، إن الحكومة الأسترالية ستجتمع اليوم الجمعة، لمناقشة كيفية استئناف الأنشطة الرياضية مع تباطؤ انتشار فيروس كورونا وقيام الولايات بتخفيف القيود على التجمعات العامة.وأبلغ أحد المصادر المطلعة على جدول أعمال الحكومة، بحسب رويترز، أن “جدول الأعمال يتضمن مبادئ عودة الرياضة وأنشطة أخرى”.وسجلت أستراليا نحو 6700 إصابة بفيروس كورونا و93 […]

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