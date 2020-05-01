نائب كردي: نفط الاقليم يهرب باشتراك مسؤولين في الحكومة المركزية

2020/05/01 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، اليوم الجمعةن مسؤولين في الحكومة المركزية باشتراكهم مع نظرائهم في اقليم كردستان بملف تهريب النفط هناك.وقال شمس الدين في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب الخلاف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم امر غير دستوري وقانوني كونه […]

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