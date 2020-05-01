العمليات المشتركة: داعش الارهابي يستهدف كاميرات المراقبة بعد الضربات الموجعة

2020/05/01 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الجمعة، ان عصابات داعش الارهابية استهدفت كاميرات المراقبة في ديالى بعد تعرضها لضربات موجعة.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن “استهداف كاميرات المراقبة من قبل عصابات داعش يدل على قوة القوات الأمنية والجهد الاستخباري في مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “تلك الكاميرات ستتم إعادة إصلاحها بأيادي عراقية او […]

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