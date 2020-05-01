هل تنقذ صفقة “أوبك+” سوق النفط المضطربة؟

2020/05/01 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تبدأ دول تحالف “أوبك+”، الذي يسيطر على حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي، في 1 مايو بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط المتهاوية.وحجم التخفيضات غير مسبوق، إذ يتوجب على كل دولة مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، ومن بينها روسيا، تقليص إنتاجها بنحو 20% في شهري مايو ويونيو من […]

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