منطقة اليورو تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بعد أسوأ ربع سنوي لها على الإطلاق

2020/05/01 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تعيش منطقة اليورو أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ما أثر على الأنشطة الاقتصادية كثيرا.وأظهرت بيانات اقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، التي تضم 19 دولة، انخفض في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الأخير من […]

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