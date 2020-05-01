الثقافة تعلق على جدل “بنج عام”: ندعم الدراما وندعو لتنجب الاسفاف

2020/05/01 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية، اليوم الخميس، انها تتابع بـ”أهتمام بالغ” ما أثير حول المسلسل العراقي “بنج عام”، بعد الحلقة التي تناولت أوضاع الطائفة الايزيدية، مشيرة الى انها ترحب بأي عمل يتناول الحياة الاجتماعية في العراق، من دون اسفاف او استهانة.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “نتابع باهتمام بالغ […]

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