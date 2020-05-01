2020/05/01 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، قرار ألمانيا اعتبار حزب الله اللبناني بـانه منظمة ارهابية هو خطأ استراتيجي.وقال أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على موقع “تويتر”: قرار ألمانيا باعتبار حزب الله بانه منظمة ارهابية هو خطأ استراتيجي.فحزب الله يعد شريحة هاماً من المجتمع اللبناني، وهو ضمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان: قرار ألمانيا ضد حزب الله خطأ استراتيجي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان: قرار ألمانيا ضد حزب الله خطأ استراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).