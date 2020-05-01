قتال بين قواتي الانتقالي والفار هادي في سقطرى اليمنية

2020/05/01 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت القوات الموالية للمجلس الإنتقالي المدعومة إماراتيا المدخل الغربي لمدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرى وانباء عن انسحاب القوات السعودية التي كانت متواجدة في المدينة الى خارجها.واندلعت معارك عنيفة منذ صباح اليوم الجمعة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات وقوات تابعة لحكومة المستقيل منصور هادي المدعومة من السعودية في الجزيرة الواقعة في خليج […]

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