تايلور سويفت تكشف عن حياتها اثناء الحجر المنزلي

2020/05/01 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت المطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، قبل أيام إلغاء جميع حفلاتها وعروضها الحية للعام الحالي 2020، بسبب جائحة الفيروس التاجي كورونا، لكنها لا تزال قادرة على البقاء مشغولة أثناء الإغلاق والعزل المنزلي.في الأيّام العادية، غالبًا ما تكون تايلور مشغولةٍ بتأليف الأغاني الجديدة أو السّفر في الجولات الغنائية العالمية، لكنّ ومع الحجر الصّحي وقواعد التباعد […]

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