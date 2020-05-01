شاهد كيف يمكن أن ينتشر

2020/05/01 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة طور فريق مشترك بين علماء من جامعة "بيردو" الأمريكية ومهندسيين من شركة "بوينغ"، نموذجا لصالون طائرة وكيف يمكن لفيروس "كورونا" أن ينتشر من قبل شخص مصاب لينقل العدوى لجميع المسافرين.الدراسة المشتركة بين فريقي المختصيين أجريت من أجل دراسة احتمالية انتقال عدوى الفيروس في الرحلات الجوية بالإضافة لإمكانية تصميم وتطوير أنظمة تهوية خاصة على متن الطائرات لمنع انتشار وتفشي الفيروس.ويظهر المقطع المصور الذي جرى تطبيقه كيفية انتشار الفيروس من شخص مريض في صالون الطائرة ليصيب بالعدوى جميع المسافرين على متن الرحلة، ووصف المختصون بأن هذا النموذج ينطبق على العدوى بفيروسات أخرى.

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