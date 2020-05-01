هيئة المنافذ الحدودية توضح حقيقة هدر تسعة مليارات دولار

2020/05/01 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، حقيقة هدر أموال تصل إلى 9 مليارات دولار بعدد من منافذ البلاد.وقال مصدر مسؤول داخل الهيأة، إن “المنافذ الحدودية لا تمتلك الحق باستلام الأموال وجبايتها ويقتصر دورها على الرقابة والإشراف”، لافتاً إلى أن “الدوائر العامة هي المسؤولة عن جباية الأموال فقط وهنالك 11 دائرة مسؤولة عن […]

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