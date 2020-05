We Are One: A Global Film Festival ..مهرجانات الأفلام في مواجهة كورونا

2020/05/01 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سيتم استضافة مهرجان الفيلم العالمي “We Are One: A Global Film Festival,” على موقع يوتيوب ويتضمن مساهمات من 20 دولة عالمية، مثل برلين وتورنتو و لندن، وتريبيكا، مومباي و صندانس جيث ستجتمع جميع المهرجانات السينمائية الرئيسية، من مهرجان كان إلى البندقية، معاً من خلال حدث خاص عبر الإنترنت.وقد توصل كل من روبرت دي […]

