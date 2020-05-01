قيادي في الحشد العشائري يعلن تغطية نصف الحدود بين ديالى وصلاح الدين بـ” كاميرات مراقبة”

2020/05/01 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الجمعة، عن تغطية نصف الحدود بين ديالى وصلاح الدين بكاميرات مراقبة لتحقيق 3 فوائد.وقال العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان”نصف الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ضمن قاطع حوض العظيم(75كم شمال بعقوبة) تم تغطيتها بكاميرات مراقبة متطورة لتحقيق 3 فوائد امنية في ان واحدها ابرزها رصد […]

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