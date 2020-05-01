النزاهة تعيد إلى الدولة ملكية عقار مستولى عليه في بابل

2020/05/01 | 12:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، تمكنها من إعادة ملكية عقار إلى الدولة في محافظة بابل، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بأكثر من (350,000,000) مليون دينار.وقالت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “الفريق المؤلف من محققي شعبة التحري والضبط تمكن من ضبط المتهم الذي قام بالاستيلاء على العقار، واستغلاله لأغراضٍ تجاريةٍ لمصلحته الشخصية، […]

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