القوى الشيعية: حسمنا خلافاتنا بشأن الوزراء والاسبوع المقبل سيشهد منح الثقة للحكومة

2020/05/01 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “سائرون” غير المطمئنة ترجح انفراط الاتفاق واعتذار الكاظمي بغداد- وعد الشمري: يستعد مجلس النواب للتصويت على الحكومة الأسبوع المقبل، بعد أن أعلنت القوى الشيعية حسم جميع خلافاتها مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.ورغم التأكيدات بأن الحوارات بلغت مراحل متقدمة، تتخوف قائمة سائرون من انفراط الاتفاق والعودة إلى المربع الأول.وقال النائب عن تحالف الفتح ...

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