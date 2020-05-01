وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز اعداد قتلى حرب فيتنام

2020/05/01 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمت ثلث جميع حالات الإصابة في العالم الصباح الجديد – وكالات تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أعداد الجنود الأميركيين الذين قتلوا على مدى عقدين في حرب فيتنام، بحسب حصيلة أعدتها جامعة “جونز هوبكنز”.وفي حين حصدت الحرب التي جرت بين عامي 1955 و1975 أرواح 58 ألفا و220 ...

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