وزير الصحة يستبعد إعادة العمل بفرض الحظر الشامل

2020/05/01 | 12:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الصباح الجديد استبعد وزير الصحة جعفر علاوي امس الاربعاء، إعادة العمل بالحظر الشامل بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن علاوي قوله: إن “الوزارة لديها شعبة من الخبراء تقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي لكن عند الحاجة سيتم ...

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