خبير أمني يكشف حقيقة دخول خليفة البغدادي إلى العراق

2020/05/01 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نفى الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، دخول خليفة ابو بكر البغداد إلى الاراضي العراقية.وذكر ابو رغيف في تغريدة على منصة “تويتر”، اطلعت عليها /المعلومة/، أنه “لا صحة لدخول خليفة داعش الذي تولى عقب مقتل البغدادي، عبد الله قرداش، لدخولهِ الأراضي العراقية والاجتماع في احد الكهوف او عند احدى المضافات بشمال […]

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