2020/05/01 | 12:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة ميسان للمربد: تسجيل 7 اصابات جديدة بكورونا لاشخاص من عائلة واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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