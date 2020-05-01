2020/05/01 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الجمعة (01 أيار 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بابل
أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الجمعة (01 أيار 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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