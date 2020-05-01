2020/05/01 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بابل

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، تمكنها من إعادة ملكية عقار إلى الدولة في محافظة بابل، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بأكثر من (350,000,000) مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفريق المؤلف من محققي شعبة التحري والضبط تمكن من ضبط المتهم الذي قام بالاستيلاء على العقار، واستغلاله لأغراضٍ تجاريةٍ لمصلحته الشخصية، فضلاً عن ضبط أصل إضبارة العقار".

واضاف البيان أن "ملكية العقار الذي يقع في مركز مدينة الحلة، تعود إلى وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة في بابل، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دينار".

وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل؛ الذي قرَّر توقيف المتهم على ذمة التحقيق".

بغداد اليوم-بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، الجمعة (01 أيار 2020)، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في محافظة بابل ليوم الجمعة

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت محافظة بغداد، الجمعة (01 ايار 2020)، تنفيذ وحداتها الادارية حملات لاعتقال اصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل بالتعاون مع القوات الامنية.

وقال بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الحملات التي تأتي بتوج

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (01 آيار 2020)، حقيقة هدر أموال تقدر بـ 9 مليارات دولار في عدد من المنافذ الحدودية، فيما أشارت الى انها غير معنية بالجباية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن مصدر مسؤول بالهيأة قوله، إن "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تعيد إلى الدولة ملكية عقار مستولى عليه في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تعيد إلى الدولة ملكية عقار مستولى عليه في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).