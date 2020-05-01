2020/05/01 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت محافظة بغداد، الجمعة (01 ايار 2020)، تنفيذ وحداتها الادارية حملات لاعتقال اصحاب المولدات الم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظة بغداد تعلن تنفيذ حملة لاعتقال اصحاب المولدات المخالفين بالتعاون مع القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظة بغداد تعلن تنفيذ حملة لاعتقال اصحاب المولدات المخالفين بالتعاون مع القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).