الامن النيابية تحذر من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق

2020/05/01 | 12:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب كريم عليوي، الجمعة، من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق.وقال عليوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الادارة الامريكية وعلى لسان وزير خارجيتها تحدث قبل ايام عن مضمون قرار بزيادة قواتهم في العراق خلال الصيف مؤكدا بان القرار يتعتبر تحدي لارادة البرلمان الذي طالب باخراج تلك […]

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