منشق كوري شمالي ينشر “تكهنات” بشأن مصير الزعيم كيم جونغ أون

2020/05/01 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قال المنشق الكوري الشمالي، جي سونغ هو، اليوم الجمعة، إنه متأكد بنسبة 99% من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد مات، في ظل تكهنات بشأن صحته بعد غيابه عن حدث سنوي مهم.وأوضح جي لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء: “لقد تساءلت كم من الوقت كان يمكن أن يتحمله بعد جراحة القلب […]

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