تراجع التصنيف البترولي للعراق لـ B سالب،،ثاني منتج في أوبك يقلص صادراته للربع والنفط يتراجع لـ26 دولار

2020/05/01 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وكالة “رويترز”، ان أسعار النفط تراجعت إلى نحو 26 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع ضعف الطلب بسبب أزمة الفيروسات التاجية وزيادة المعروض في السوق ، حتى في الوقت الذي بدأت فيه أوبك وحلفاؤها خفضا قياسيا في الإنتاج، يأتي هذا فيما أعادت وكالة فيتش تعديل تقييم العراق بحسب شركة بيرل للبترول ووضعته […]

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