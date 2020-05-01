2020/05/01 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي هل الإمبراطورية الامريكية المفقسة خارج رحم التاريخ، تنتمي من حيث الطبيعة والبنية التكوينية الى الغرب والى مثال او نموذج"الإمبراطورية الرومانية"، او الى الشرق واشكال امبراطوريات الصين وفارس وغيرها من امبراطوريات اسيا؟ مثل هذا التساؤل ومن ثم مايترتب عليه من بحث، لم يسبق ان ورد من قبل في اي من مناسبات النظر والتقييم، او تعيين المواصفات الكيانية بمناسبة الظاهرة الامريكية، مع ان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانهيارالأمريكي الإيراني واللاصعود العراقي/3أ - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانهيارالأمريكي الإيراني واللاصعود العراقي/3أ - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).