لا كرامة لشهيد في وطنه... - غسان صابور

2020/05/01 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور نعم...



نعم لا كرامة لشهيد في وطنه...



مثلما لا كرامة لنبي في وطنه...



وخاصة في ســوريـا...من يتذكر اليوم الشهيد خالد الأسعد..



مدير آثار مدينة تدمر السورية..



والذي صلبته كالمسيح..



عصابات داعش المجرمة..



عندما غزت مدينة تدمر..



ودمرت وسبت آثارها التاريخية...



مدينة آرونا ARONA الإيطالية أعطت اسمه لمتحفها التاريخي...



بينما في سوريا لهذا الشهيد البطل الذي أعطى حياته للآثار السورية التاريخية الحقيقية..



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