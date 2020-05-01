علاوي بشأن الأزمة مع الإقليم : وضع العراق لا يحتمل المزيد من الانقسام

2020/05/01 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر إن الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من الانقسام ولا التصعيد وهو ما يتوجب على اللجان حله وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل العالقة، مشيرا الى ان لطالما حذر من خطورة تسويف حل الخلافات بين بغداد‬ واربيل ‬ والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وأكد ضرورة اعتماد لجنة حكماء لحسم هذا الملف تحت مظلة الدستور.

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