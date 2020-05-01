رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

2020/05/01 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تضافر الجهود للوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد واربيل .

وقال صالح خلال استقباله بقصر السلام ببغداد، لوفد إقليم كردستان برئاسة قوباد الطالباني، إنه من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي الى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية، مشدداً على أن الدستور هو الضمان الوحيد للحفاظ على حقوق العراقيين كافة.

وأشار رئيس الجمهورية الى ان قضية الموازنة ومعيشة المواطنين يجب ان لا تكون مرهونة بالاعتبارات السياسية، وأن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدي والرغبة المشتركة للوصول إلى حلول تستند الى المصلحة الوطنية، لافتا الى ان مسألة رواتب موظفي الإقليم حساسة للغاية وتحتاج الى معالجات سريعة.

ودعا صالح الى ضرورة الالتزام التام بالشفافية من أجل تسوية المسائل المالية في جميع انحاء العراق وإقليم كردستان بالاعتماد على قانون الموازنة الذي وضع آلية واطاراً للحفاظ على الحقوق والواجبات.

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