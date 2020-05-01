الإعلام الرقمي : معدلات الابتزاز الإلكتروني ارتفعت خلال أزمة كورونا

2020/05/01 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الإعلام الرقمي ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال المركز في بيان إن عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الذي يقوم بها الهاكرز قد ازدادت خلال فترة التباعد الاجتماعي في زمن جائحة كورونا، مشيرا الى أن نسبة الاحتيال عبر الانترنيت في الربع الاول من هذا العام ارتفعت الى ست وعشرين بالمئة بسبب تأثير جائحة كورونا.

وأوضح المركز ان الباحثين اعتبروا هذه النسبة هي اعلى معدل لهذا النوع من الهجمات السيبرانية المنظمة على المستهلكين الذين ازداد استخدامهم للأنترنيت في فترة الحجر الصحي وارتفاع تعاملاتهم الرقمية.

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