بعد اتهام مسلسل بالاساءة للايزيديين..الثقافة تدعو صناع الدراما الى الالتزام بضوابط المهنية والاعراف

2020/05/01 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دفع اتهام نائبة ايزيدية لمسلسل تلفزيوني بالإساءة لقضية المكون،وزارة الثقافة،الى مطالبة صناع الدراما للالتزام بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية عند تناولهم القضايا المطروحة .وذكرت الوزارة في بيان، انها "تتابع باهتمام بالغ ما أثير من ضجة بشأن المسلسل الدرامي الانتقادي (بنج عام) الذي يعرض على قناة utv ولا سيما الحلقة التي تناولت مأساة الطائفة الايزيدية المحترمة التي تشكل مع باقي الأطياف النسيج العراقي الجميل".وأضاف البيان أن "الوزارة تشدد على الأهمية الكبرى التي تؤديها الدراما بوصفها أداة مهمة من أدوات التعبير عن الواقع وتسليط الضوء على المشكلات السياسية والاجتماعية والإقتصادية والنفسية بغية إيجاد حلول عملية ضمن إطار درامي وفني مقبول، لذا فإن الوزارة تهيب بصناع الدراما بأن يلتزموا بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية عند تناولهم القضايا المطروحة".وتابع البيان ان "الوزارة ترحب بأي عمل يتناول الحياة الإجتماعية في العراق من دون إسفاف أو استهانة بأي مكون تحت اية ذريعة، وفي الوقت الذي تستنكر الوزارة المس بالمكون الايزيدي الكريم وتتعاطف أشد التعاطف مع مأساته، فأن الوزارة تدعم الأعمال الدرامية الهادفة والرصينة".وأوضح البيان ان "الوزارة تكرر دعوتها إلى صناع الدراما بتوخي الدقة في تناول الموضوعات الحساسة والإلتزام بالضوابط والمعايير الفنية والأخلاقية التي تنسجم مع تقاليد مجتمعنا وأعرافه بما يسهم في تدعيم الوشائج الاجتماعية وهو أنبل دور تؤديه الدراما في هذا الوقت".وكانت النائبة عن المكون الايزيدي فيان دخيل، اصدرت أمس الخميس، بيانا شديد اللهجة ترد فيه على مسلسل تنازل قضية الإيزيديين، مؤكدة انه أساء للقضية وتجاوز بشكل غير مبرر على ديانةٍ اصيلة ومكون أساس من مكونات الشعب العراقي وكيف استخدم المأساة بكل استهتار واستخفاف وعدم شعورٍ بالمسؤولية.

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